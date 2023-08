Vontobel torna sul SeDeX con sei nuovi Memory Cash Collect con Maxi Cedola

Vontobel torna sul SeDeX di Borsa Italiana e quota sei nuovi Certificati Memory Cash Collect con Maxi Coupon iniziale.

Le caratteristiche principali

I nuovi strumenti prevedono una cedola iniziale, a settembre 2023, tra l’11% e il 25% a seconda del basket sottostante, seguita poi da premi trimestrali con effetto memoria del 7,20% annuo. Il Livello Autocall, a partire da marzo 2024, è fissato al 100%, mentre Barriera e Soglia Bonus sono fissate al 60%, eccetto per la prima data di valutazione per cui è prevista una Soglia Bonus al 30%.

Se non richiamati anticipatamente, i nuovi prodotti hanno una durata di 3 anni e presentano date di osservazioni intermedie trimestrali, inizialmente al 26 settembre 2023, da ultimo al 26 giugno 2026. Tre di questi strumenti presentano sottostanti in valuta estera, ma prevedono l’opzione Quanto e non sono, pertanto, soggetti al rischio di cambio.

“Questa emissione di certificati con Maxi Cedola segue quella avvenuta in primavera, ampliando così l’offerta di Vontobel che mira ad offrire agli investitori tutti gli strumenti necessari per l’efficientamento fiscale del proprio portafoglio. I nuovi certificati, inoltre, presentano una maggiore probabilità per gli investitori di incassare la prima Maxi Cedola grazie alla prima Soglia Bonus fissata al 30%” ha commentato Jacopo Fiaschini, responsabile Flow Products Distribution Italia.

Gli scenari intermedi e a scadenza

Per quanto riguarda il funzionamento dei prodotti, alla prima data di valutazione (settembre 2023) gli scenari sono due:

1) Se tutti i sottostanti sono pari o superiori alla Soglia Bonus fissata al 30% dei Prezzi di Riferimento Iniziali, l’investitore riceve il Maxi Coupon e l’investimento prosegue.

2) Se almeno uno dei sottostanti si trova al di sotto della Soglia Bonus, l’investitore non riceve il Maxi Coupon, che viene conservato in memoria, e l’investimento prosegue.

Nelle date di valutazione successive alla prima (a partire da marzo 2024 e su base trimestrale) gli scenari sono tre:

1) Se tutti i sottostanti sono pari o superiori al Livello Autocall, il prodotto si estingue anticipatamente e l’investitore riceve il valore nominale (100 euro), oltre al premio del periodo ed agli eventuali premi in memoria.

2) Se tutti i sottostanti sono pari o superiori alla Soglia Bonus e al di sotto del Livello Autocall, l’investitore riceve il premio del periodo e gli eventuali premi in memoria, e l’investimento prosegue.

3) Se almeno uno dei sottostanti si trova al di sotto della Soglia Bonus, l’investitore non riceve il premio, che viene conservato in memoria, e l’investimento prosegue.

A scadenza (giugno 2026) si delineano due possibili scenari:

1) Se tutti i sottostanti sono pari o superiori alla Barriera, l’investitore riceve il valore nominale (100 euro), oltre al premio del periodo ed agli eventuali premi in memoria.

2) Se almeno uno dei sottostanti è al di sotto della Barriera a scadenza, l’investitore riceve un importo commisurato alla performance negativa del sottostante con la peggiore performance, andando incontro ad una perdita sul capitale investito.

La lista completa dei nuovi prodotti

ISIN Sottostante Livello Autocall Barriera a scadenza e Soglia Bonus (dalla 2° Data di Osservazione) Importo Bonus Scadenza DE000VU81KA8 Assicurazioni Generali Enel ENI Intesa Sanpaolo 100% da marzo 2024 60% Maxi Coupon EUR 11 (11%) cedola trimestrale EUR 1,80 (7,20% p.a.) 26 giugno 2026

DE000VU81KP6 Fineco Mediobanca Prysmian STMicroelectronics 100% da marzo 2024 60% Maxi Coupon EUR 12 (12%) cedola trimestrale EUR 1,80 (7,20% p.a.) 26 giugno 2026 DE000VU81KD2 Ferrari Leonardo Pirelli & C UniCredit 100% da marzo 2024 60% Maxi Coupon EUR 15 (15%) cedola trimestrale EUR 1,80 (7,20% p.a.) 26 giugno 2026 DE000VU81J93 Banco BPM Moncler Stellantis Tenaris 100% da marzo 2024 60% Maxi Coupon EUR 16 (16%) cedola trimestrale EUR 1,80 (7,20% p.a.) 26 giugno 2026 DE000VU81KT8 Air France-KLM American Airlines Group Norwegian Cruise Line TripAdvisor 100% da marzo 2024 60% Maxi Coupon EUR 20 (20%) cedola trimestrale EUR 1,80 (7,20% p.a.) 26 giugno 2026

DE000VU81KS0 Netflix Roku Snap Spotify 100% da marzo 2024 60% Maxi Coupon EUR 25 (25%) cedola trimestrale EUR 1,80 (7,20% p.a.) 26 giugno 2026

Per maggiori informazioni visita il sito internet dell’emittente: https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Home