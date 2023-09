Vontobel torna sul SeDeX con 8 nuovi Memory Cash Collect con Maxi Cedola

Vontobel torna sul SeDeX di Borsa Italiana e quota otto nuovi Certificati Memory Cash Collect con Maxi Coupon iniziale. I nuovi strumenti di Vontobel consentono di investire su basket di 3/4 blue chip italiane, europee o americane appartenenti a diversi settori, che spaziano dal lusso al bancario italiano, dal tech al settore energetico, dal farmaceutico fino all’automotive.

Tra i nuovi strumenti, quattro prevedono date di valutazione bimestrali e pagheranno il Maxi Coupon iniziale a ottobre 2023, seguito poi da premi bimestrali del 6% annuo, mentre gli altri quattro prevedono date di valutazione trimestrali e pagheranno il Maxi Coupon iniziale a novembre 2023, oltre a premi trimestrali del 6% annuo. Gli importi dei Maxi Coupon, a seconda del basket sottostante, variano dal 12% al 25%. Due certificati sono dotati di opzione Airbag (uno con rilevazione bimestrale e uno con rilevazione trimestrale), per attenuare le perdite in caso di evento Barriera.

Tutti i certificati sono caratterizzati da una Soglia Bonus per il pagamento del Maxi Coupon posta al 10% dei Prezzi di Riferimento Iniziali, successivamente pari alla Barriera posta al 60%. Inoltre, è prevista la possibilità di Rimborso Anticipato dal dodicesimo mese (agosto 2024), con Livello Autocall fissato al 100%. Se non richiamati anticipatamente, i nuovi prodotti hanno una durata di 3 anni, con scadenza ad agosto 2026.

Jacopo Fiaschini, responsabile Flow Products Distribution Italia, ha commentato:

“Questa terza emissione di certificati con Maxi Cedola, che fa seguito a quelle di questa primavera ed estate, è stata pensata per garantire la maggiore flessibilità possibile di programmazione per l’efficienza fiscale e venire incontro alle esigenze di diversi profili di rischio. Tra i nuovi certificati, infatti, troviamo prodotti con cedole sia bimestrali che trimestrali, con o senza Airbag. In particolare, i certificati con Airbag consentono agli investitori di incassare una Maxi Cedola, anche se di importo leggermente inferiore, senza dover rinunciare alla protezione.”