Dall’inizio dell’anno è aumentato costantemente il sentiment verso il CAC 40, il principale indice di borsa francese che comprende le 40 principali società quotate alla Borsa di Parigi. E’ quello che emerge dai dati SERIX, il sentiment degli investitori individuali europei riferiti al mese di agosto 2023, pubblicati da Spectrum Markets, il mercato paneuropeo per i securitised derivatives.

Il valore SERIX indica il sentiment degli investitori individuali, su una scala dove un numero maggiore di 100 segna un sentiment rialzista, mentre un numero inferiore a 100 indica un sentiment ribassista. Mentre il CAC 40 in sé è rimasto abbastanza stabile, scambiando tra i 7.000 e i 7.500 punti per la maggior parte dell’anno, il sentiment mensile relativo a tale indice è aumentato da un valore ribassista di 80, nel mese di gennaio, fino a raggiungere ad agosto la soglia di 100, per la prima volta quest’anno, trainato dal miglioramento dell’ottimismo.

“Quest’anno, gli investitori individuali hanno assistito ad alcuni eventi molto importanti per la Francia, non ultima la riforma delle pensioni approvata ad aprile da Macron nonostante critiche massicce, con l’obiettivo di dare maggiore stabilità al bilancio francese. Nel mese successivo, dopo che le proteste si sono attenuate, il sentiment degli investitori è migliorato ulteriormente grazie all’aumento dello 0,5% del PIL nazionale rispetto al trimestre precedente, alimentato in particolare dalle esportazioni”, spiega Michael Hall, Head of Distribution di Spectrum Markets.

“I beni di lusso hanno beneficiato di una domanda globale in costante aumento trainando il CAC 40, dove i titoli più importanti in termini di capitalizzazione di mercato sono quelli dei produttori di beni di lusso e cosmetici LVMH, L’Oréal e Hermès. LVMH è attualmente il gruppo di maggior valore nell’Eurozona, in seguito a un rally del prezzo delle azioni negli ultimi cinque anni; Hermès ha registrato una performance ancora più impressionante, che ha spinto in alto anche il CAC 40”, aggiunge Hall.