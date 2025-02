Vontobel terzo player sul SeDeX nel 2024 con 2,3 miliardi di euro intermediati

Vontobel ha chiuso il 2024 posizionandosi come terzo emittente in Italia per turnover, con un controvalore intermediato complessivo sul SeDeX pari a 2.319,9 milioni di euro, in crescita del 36% rispetto al 2023. In consistente aumento anche le operazioni di compravendita effettuate, passate dalle 285.942 del 2023 a 378.061 (+32%).

Vontobel supera per la prima volta dal 2016 la soglia dei 2 miliardi di euro di turnover grazie, in particolare, a cinque Express Certificate a capitale condizionatamente protetto su indici o panieri di azioni e ad altrettanti strumenti benchmark, tra Tracker su Blockchain Technology, Intelligenza Artificiale e S&P500, e Strategic Certificate su Aqua Strategy e GGC Global Growth Component.

Jacopo Fiaschini, Head Flow Products Distribution Italia ha commentato:

“Vontobel si conferma tra i leader del SeDeX di Borsa Italiana, potendo contare su un DNA fortemente improntato all’innovazione e sull’appartenenza a un Gruppo Bancario, solido e quotato, con oltre 100 anni di storia. Il 2024 ha rappresentato un anno importante non solo per noi di Vontobel, ma anche per il SeDeX di Borsa Italiana, che nel ventesimo anniversario dalla sua nascita ha registrato scambi totali per un valore intermediato che ha sfiorato i 20 miliardi di euro, tornando ai livelli dell’anno 2020.”

Vontobel vanta una lunga e profonda expertise nel campo degli strumenti derivati quotati, avendo esordito oltre 20 anni fa sul mercato svizzero. Oggi è solidamente presente in tutti i principali mercati europei, tra cui Scandinavia, Germania, Francia e Italia. La società si distingue per l’alto grado di innovazione, orientata sia all’individuazione di nuovi sottostanti sia alla realizzazione di nuove strutture o al perfezionamento di strutture esistenti attraverso modifiche tecniche in grado di rispondere tempestivamente alle esigenze degli investitori, consentendo loro di cogliere le opportunità più interessanti offerte dal mercato. Sul fronte dell’innovazione, nel 2024 Vontobel è stato il primo emittente in Italia a quotare certificati su Bitcoin.