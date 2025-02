UniCredit lancia una nuova serie di Cash Collect Step-Down su panieri di azioni

UniCredit ha emesso una nuova serie di Cash Collect Worst Of Autocallable Step-Down. Questi prodotti su panieri di azioni in gran parte italiane ed europee, sfruttano le basse correlazioni tra i sottostanti (che appartengono a settori e/o paesi diversi) per offrire rendimenti piuttosto elevati.

Con un rendimento periodico annualizzato compreso tra il 10,20% (0,85% mensile) ed il 19,68% (1,64% mensile), questi prodotti costituiscono opzioni interessanti, anche in virtù del fatto che al momento quotano quasi tutti sotto la pari.

Cedole condizionate alla barriera con effetto memoria pagate mensilmente.

Scadenza a tre anni (agosto 2028).

Possibilità di scadenza anticipata a partire da agosto 2025, con effetto step-down dal 100% fino al 71%.

Barriera a scadenza posta dal 50% al 60% del Valore Iniziale.

A titolo di esempio, la struttura DE000UG2SYG2 sfrutta gli alti dividendi delle banche, la volatilità attuale del risiko bancario italiano e la modesta correlazione tra banche italiane e banche francesi per offrire una notevole combinazione di rendimento molto significativo (14,88% annuale) e barriera profonda, posta al 50% del Valore Iniziale.