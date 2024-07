Vontobel quota 11 Memory Cash Collect con Maxi Cedola con rendimenti fino al 60%

Vontobel torna sul SeDeX di Borsa Italiana e quota 11 nuovi Certificati Memory Cash Collect con Maxi Coupon iniziale, nove nella versione con Maxi Cedola singola e due caratterizzati dalla presenza di una doppia Maxi Cedola.

Maxi Cedola singola o doppia

I nuovi strumenti di Vontobel consentono di investire su basket di 3 o 4 azioni sottostanti, europee e statunitensi, appartenenti a diversi settori che spaziano dalla moda, dal farmaceutico all’energetico, dall’azionario USA all’azionario e bancario italiano. Questi ultimi due sono offerti sia in versione con Maxi Cedola singola sia con Maxi Cedola doppia.

Tutti gli undici certificati prevedono date di valutazione trimestrali. Sul fronte dei rendimenti, i nove certificati con Maxi Cedola singola pagheranno a settembre 2024 un Maxi Coupon iniziale, il cui valore oscilla dal 10% fino al 60%, a seconda del basket sottostante. Il Maxi Coupon iniziale sarà poi seguito da premi trimestrali con un importo che varia dall’1,2% al 1,8%, per un rendimento annuo che va dal 4,80% al 7,20%.

I due certificati con doppio Maxi Coupon, invece, pagheranno due cedole a settembre e dicembre 2024, pari al 7% nel caso del certificato su basket azionario italiano e all’8% per quello su basket bancario italiano. I premi trimestrali successivi saranno invece pari al 2%, per un rendimento annuo dell’8%.

Tutti gli undici certificati sono caratterizzati da una Soglia Bonus per il pagamento del Maxi Coupon posta inizialmente allo 0,1% dei Prezzi di Riferimento Iniziali, e successivamente pari alla Barriera monitorata a scadenza posta al 60%, in grado quindi di tollerare discese dei titoli sottostanti fino a -40% rispetto ai Prezzi di Riferimento Iniziali. Uno dei certificati su basket bancario italiano con Maxi Cedola singola, inoltre, è dotato anche dell’opzione Airbag posta al 60% del Prezzo di Riferimento Iniziale.

Possibilità di rimborso anticipato

Per tutti i nuovi strumenti è prevista anche la possibilità di Rimborso Anticipato, a partire da giugno 2025 nel caso dei nove certificati con Maxi Cedola singola e a partire da dicembre 2024 per i due certificati con doppio Maxi Coupon. Per tutti il Livello Autocall è fissato al 100%. Se non richiamati anticipatamente, i nuovi prodotti hanno una durata di due anni e mezzo, con scadenza a dicembre 2026.

I certificati con basket che includono al loro interno titoli statunitensi e svedesi, poiché negoziati in valuta estera, sono dotati di opzione Quanto e pertanto non sono soggetti al rischio di cambio.

Jacopo Fiaschini, Head Flow Products Distribution Italia, ha commentato:

“Questa nuova emissione di certificati con Maxi Cedola, la seconda quest’anno, va ad ampliare la gamma di strumenti che mettiamo a disposizione degli investitori per gestire al meglio gli aspetti fiscali del proprio portafoglio, consentendo loro di recuperare eventuali minusvalenze. In particolare, questi prodotti sono pensati per offrire agli investitori diverse opzioni per sfruttare al meglio l’anno fiscale in corso, grazie al possibile Rimborso Anticipato già questo dicembre e grazie al potenziale stacco delle Maxi cedole, che nel caso dei due basket su azionario e bancario italiano è stato pensato anche nella versione con doppio Maxi Coupon entro fine anno proprio per massimizzarne l’efficienza”.

Gli scenari intermedi e a scadenza

Sul fronte del meccanismo di funzionamento dei prodotti, i possibili scenari sono i seguenti:

Data di valutazione della Maxi Cedola (settembre e dicembre 2024):

1) Se tutti i sottostanti sono pari o superiori alla Soglia Bonus, l’investitore riceve il Maxi Coupon e l’investimento prosegue.

2) Se almeno uno dei sottostanti si trova al di sotto della Soglia Bonus, l’investitore non riceve il Maxi Coupon, che viene conservato in memoria, e l’investimento prosegue.

Date di valutazione trimestrali intermedie:

1) Se tutti i sottostanti sono pari o superiori al Livello Autocall, il prodotto si estingue anticipatamente e l’investitore riceve il valore nominale (100 euro), oltre al premio del periodo ed agli eventuali premi in memoria.

2) Se tutti i sottostanti sono pari o superiori alla Soglia Bonus e al di sotto del Livello Autocall, l’investitore riceve il premio del periodo e gli eventuali premi in memoria, e l’investimento prosegue.

3) Se almeno uno dei sottostanti si trova al di sotto della Soglia Bonus, l’investitore non riceve il premio, che viene conservato in memoria, e l’investimento prosegue.

A scadenza (dicembre 2026):

1) Se tutti i sottostanti sono pari o superiori alla Barriera, l’investitore riceve il valore nominale (100 euro), oltre al premio del periodo e agli eventuali premi in memoria.

2) Se almeno uno dei sottostanti è al di sotto della Barriera a scadenza, l’investitore riceve un importo commisurato alla performance negativa del sottostante con la peggiore performance, con relativa perdita sul capitale investito.

La lista completa dei nuovi prodotti