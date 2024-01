Volvo, prestito BEI da 420M € per veicoli elettrici: obiettivo zero emissioni entro 2030

Volvo ha recentemente firmato un finanziamento con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI). L’accordo prevede un prestito da 420 milioni di euro, che verrà utilizzato per lo sviluppo di una rivoluzionaria piattaforma per veicoli elettrici.

Il prestito sosterrà una serie di investimenti, tra cui la ricerca e lo sviluppo, lo sviluppo di software e l’implementazione di tecnologie di produzione di prossima generazione specifiche per veicoli elettrici.