Volkswagen, presidente Pötsch: “UE riveda target emissioni”

Hans Dieter Pötsch, presidente di Volkswagen, ha sollecitato l’Unione Europea a rivedere gli obiettivi sulle emissioni e a fornire maggiore chiarezza all’industria automobilistica, in un momento in cui il colosso tedesco si prepara a tagli occupazionali e chiusure di fabbriche senza precedenti nel paese.

Pötsch, veterano di Volkswagen con stretti legami con la famiglia proprietaria Porsche-Piëch, ha affermato che i politici hanno fissato ambizioni climatiche impegnative senza però prevedere completamente i passaggi necessari per raggiungere tali obiettivi. Secondo lui, i target devono essere “adattati alla realtà” per dare più tempo all’industria.

“La mobilità elettrica è il futuro della mobilità individuale ma, e non posso sottolinearlo abbastanza, i politici hanno dato all’industria degli obiettivi senza che l’infrastruttura necessaria sia disponibile, e senza considerare se i clienti sono pronti a seguire,” ha dichiarato Pötsch mercoledì durante un evento a Vienna.

Pötsch sta guidando Volkswagen in un periodo di grandi cambiamenti per l’industria automobilistica tedesca, che si trova a fronteggiare alti costi e una concorrenza più agguerrita da parte di Tesla e dei produttori cinesi guidati da BYD. Volkswagen ha annunciato martedì la fine delle protezioni lavorative trentennali in Germania, dopo aver avvertito la scorsa settimana che potrebbe dover chiudere per la prima volta stabilimenti nella maggiore economia europea.

Le discussioni con i rappresentanti dei lavoratori e i sindacati, che hanno un’influenza insolitamente forte in Volkswagen, potrebbero durare fino alla fine dell’anno, ha detto Pötsch a margine dell’evento.

“In questa fase del processo, è davvero importante convincere le persone che non c’è via di scampo dai cambiamenti strutturali,” ha aggiunto.

L’UE “deve ora creare le condizioni per il successo dell’elettromobilità in termini di reti elettriche, ricarica, materie prime, veicoli e sostegno agli investimenti,” ha affermato.

La decisione di porre fine agli accordi sulla sicurezza del lavoro prepara Volkswagen a lunghi scontri con i rappresentanti dei lavoratori. I tagli presso la società con sede a Wolfsburg sono più difficili da attuare rispetto ad altri luoghi. Metà dei seggi nel suo consiglio di sorveglianza sono detenuti da rappresentanti dei lavoratori, e lo stato tedesco della Bassa Sassonia, che possiede una quota del 20%, spesso si schiera con i corpi sindacali.

Nelle sue osservazioni, Pötsch ha affermato che il settore automobilistico ha bisogno di “prodotti innovativi, competitivi e di una forte cooperazione da parte della politica, dell’economia e della società.”

“Altre regioni del mondo stanno dando con successo l’esempio,” ha detto. “Il protezionismo e l’isolamento non aiuteranno.”

Questo è stato ribadito da Luca de Meo, CEO di Renault, il quale ha affermato che i produttori di automobili dovrebbero collaborare con le aziende cinesi e imparare da loro.