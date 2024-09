Nvidia: forte domanda di chip Blackwell, tensioni tra i clienti

Jensen Huang, CEO di Nvidia, ha dichiarato che la forte domanda per i chip Blackwell sta creando tensioni tra i clienti. Durante una conferenza tecnologica di Goldman Sachs Group a San Francisco, Huang ha sottolineato che la corsa per ottenere una quantità limitata di forniture ha frustrato alcuni clienti.

“La domanda è così grande, tutti vogliono essere i primi e i migliori,” ha affermato Huang. “Probabilmente abbiamo più clienti emotivi oggi. Meritatamente. È teso. Stiamo cercando di fare del nostro meglio.”

Nvidia sta riscontrando una forte domanda per la sua ultima generazione di chip, chiamata Blackwell. La società di Santa Clara esternalizza la produzione fisica del suo hardware, e i fornitori di Nvidia stanno facendo progressi per recuperare il ritardo, ha detto Huang.

I chip di Nvidia sono utilizzati dagli operatori di data center per sviluppare ed eseguire modelli di intelligenza artificiale. L’appetito per tali servizi ha fatto impennare le vendite e il prezzo delle azioni della società. Le azioni sono più che raddoppiate quest’anno, dopo un aumento del 239% nel 2023. Mercoledì, il titolo ha guadagnato l’8,1% a 116,91 dollari a New York, segnando il più grande aumento giornaliero in sei settimane.

Tuttavia, l’azienda dipende da un numero ristretto di clienti, come gli operatori di data center Microsoft e Meta Platforms, per gran parte delle sue entrate.

A Huang è stato chiesto se la massiccia spesa per l’AI stia fornendo un ritorno sugli investimenti per i clienti, una preoccupazione diffusa, Ma ha affermato che le aziende non hanno altra scelta che abbracciare il “calcolo accelerato.” La tecnologia di Nvidia accelera i carichi di lavoro convenzionali, come l’elaborazione dei dati, oltre a gestire compiti di AI che la tecnologia più vecchia non può affrontare.

Nvidia si affida fortemente a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co per la produzione dei suoi chip più importanti. Huang ha spiegato che questa scelta è dovuta al fatto che TSMC è la migliore nel suo campo, ma le tensioni geopolitiche hanno aumentato i rischi. La Cina considera Taiwan una provincia ribelle e non è da escludere un tentativo di reclamare il territorio, che potenzialmente taglierebbe fuori Nvidia dal suo fornitore chiave.

Huang ha detto che gran parte della tecnologia dell’azienda viene sviluppata internamente, il che dovrebbe permettere a Nvidia di passare a fornitori alternativi. Tuttavia, un tale cambiamento comporterebbe probabilmente una riduzione della qualità dei suoi chip, ha affermato. “L’agilità e la capacità di TSMC di rispondere alle nostre esigenze è semplicemente incredibile,” ha detto. “E quindi li usiamo perché sono fantastici, ma se necessario, ovviamente, possiamo sempre ricorrere ad altri.”