Volkswagen potrebbe chiudere stabilimenti senza il voto del consiglio di sorveglianza

Un recente report di Jefferies, citato da Bloomberg, suggerisce che Volkswagen potrebbe procedere alla chiusura di alcuni dei suoi stabilimenti senza richiedere l’approvazione del Consiglio di sorveglianza, mettendo così a rischio più di 15.000 posti di lavoro.

Storicamente il Consiglio ha spesso ostacolato i piani di ristrutturazione dell’azienda, ma questa volta la situazione potrebbe aumentare la pressione sui sindacati. I sindacati tedeschi, che non hanno mai dovuto affrontare la chiusura di stabilimenti nella lunga storia di Volkswagen, sono desiderosi di iniziare subito le trattative.

È importante notare che, mentre i sindacati possono indire scioperi per questioni salariali, non hanno la possibilità di farlo per opporsi alla chiusura degli stabilimenti, a meno che tale possibilità non sia esplicitamente prevista nei contratti aziendali.