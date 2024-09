Modesti guadagni in avvio per Piazza Affari e l’Europa

Apertura positiva per le borse europee, con il Ftse Mib in rialzo dello 0,5% a 33.738 punti. Tra le big di Piazza Affari, acquisti su Nexi (+1,3%), Telecom Italia (+1,2%) e Brunello Cucinelli (+1,1%) mentre scattano realizzi su Unipol (-0,6%) dopo il balzo di ieri.

Cresce l’attesa per la riunione della Fed, che si concluderà domani con il primo taglio dei tassi dal 2020. Da definire l’entità della riduzione, con i mercati sempre più sbilanciati verso l’opzione 50 punti base rispetto a 25 bp. Giovedì e venerdì l’attenzione si sposterà rispettivamente sulla Bank of England e la Bank of Japan.

Dall’agenda macro si attendono oggi le vendite al dettaglio e la produzione industriale degli Stat Uniti, oltre all’indice tedesco Zew.

Sull’obbligazionario, spread Btp-Bund poco mosso a circa 135 punti base, con il decennale italiano in diminuzione al 3,45% e il benchmark tedesco al 2,1%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent raggiunge i 73 dollari al barile, mentre l’oro si mantiene sui massimi storici a 2.585 dollari l’oncia.

Sul Forex, cambio euro/dollaro stabile a 1,11 e dollaro/yen in area 140,5 aspettando le banche centrali.