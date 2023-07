Volkswagen: partnership cone Xpeng per veicoli elettrici in Cina

Volkswagen prevede di investire $700 milioni in Xpeng con lo scopo di sviluppare veicoli elettrici in tandem con l’azienda cinese. Questa mossa strategica arriva in un momento in cui il produttore tedesco lotta per arrestare una tendenza negativa delle vendite nel suo mercato più importante. Volkswagen otterrà una quota del 4,99% in Xpeng attraverso un aumento di capitale.

Il marchio premium Audi di Volkswagen si impegnerà a rafforzare i legami con SAIC Motor Corp, partner di lungo termine di VW, per potenziare ulteriormente la sua gamma di veicoli elettrici. Questa mossa è un tentativo di ribaltare la situazione in Cina, dove Tesla e il campione locale BYD si sono affermati grazie alla loro capacità di produrre veicoli elettrici con tecnologia e software adatti ai gusti locali.

Le vendite di veicoli elettrici VW in Cina hanno subito una lieve flessione nella prima metà dell’anno in un mercato che è cresciuto del 20%.

Xpeng e VW prevedono di lanciare almeno due nuovi modelli alimentati a batteria, con il primo previsto per il 2026.