Volkswagen e Xpeng insieme per una nuova architettura per auto elettriche

Volkswagen ha recentemente annunciato un accordo quadro con il suo partner cinese Xpeng, mirato allo sviluppo di una nuova architettura per auto elettriche specificatamente per il mercato cinese. Questo passo importante prevede la produzione di quattro modelli di auto elettriche del marchio Volkswagen in Cina, basate sulla nuova piattaforma a partire dal 2026.

“L’elevata redditività e il rapido ritmo di sviluppo sono cruciali per la nostra competitività nel dinamico contesto di mercato cinese”, ha sottolineato Ralf Brandstatter, capo della Volkswagen in Cina. Grazie a questa nuova piattaforma, si prevede una riduzione dei costi fino al 40%. Questa mossa arriva dopo che Volkswagen ha acquisito una quota quasi del 5% in Xpeng lo scorso anno, investendo circa 700 milioni di dollari.