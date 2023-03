Volkswagen annuncia piano investimenti da 180 miliardi di euro. Focus sull’elettrico

Piano di investimenti da 180 miliardi di euro tra il 2023 e il 2027, di cui più di due terzi destinati a “elettrificazione e digitalizzazione”. Ad annunciarlo Volkswagen che ad inizio mese ha registrato un utile operativo per l’intero anno 2022 di 22,5 miliardi di euro, in crescita del 13% rispetto all’anno precedente, con un aumento del 26% delle consegne di batterie e veicoli elettrici (BEV).

L’espansione dei BEV è stata trainata da un’impennata del 68% in Cina, mentre l’azienda ha anche completato l’importante elettrificazione del suo stabilimento di Chattanooga, nel Tennessee. Tuttavia, il numero complessivo di consegne è diminuito del 7% a 8,3 milioni di veicoli nel 2022 e i flussi di cassa netti della divisione automobilistica sono scesi a 4,8 miliardi di euro da 8,6 miliardi di euro nel 2021.

Nella relazione annuale di martedì, il colosso automobilistico tedesco ha attribuito questo risultato a “un aumento del capitale circolante dovuto a problemi legati alla catena di fornitura e alla logistica, soprattutto verso la fine dell’anno”, e ha previsto che questo fenomeno dovrebbe “in gran parte invertirsi” nel corso del 2023. Il CEO Oliver Blume ha dichiarato che Volkswagen “ha fissato obiettivi chiari e ambiziosi e ha preso le decisioni necessarie per ottimizzare i processi” nel 2022, mentre il prossimo anno sarà “decisivo” per l’attuazione degli obiettivi strategici del gruppo. Arno Antlitz, CFO e COO del Gruppo Volkswagen, ha dichiarato che la solida posizione finanziaria dell’azienda dovrebbe consentirle di “continuare a investire nell’elettrificazione e nella digitalizzazione” anche in un “contesto economico difficile”.

“I tassi di interesse sono in aumento e la domanda complessiva sta leggermente diminuendo dal punto di vista dei clienti e del mercato, ma d’altra parte stiamo ancora operando in un ambiente, in un’economia, caratterizzata da un’offerta [di semiconduttori] ancora insufficiente”, ha dichiarato Antlitz alla CNBC martedì, aggiungendo che questa carenza globale di semiconduttori si sta attenuando. “Su questa base, abbiamo un portafoglio ordini di quasi 1,8 milioni di auto. Sulla base dei nostri prodotti forti, dei nostri marchi forti e di questo portafoglio ordini, siamo piuttosto fiduciosi per il 2023”.