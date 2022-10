Visco: rialzo tassi di interesse deve continuare per ridurre l’alta inflazione

Il rialzo dei tassi deve continuare. Così il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco che ha dichiarato come i tassi nell’area dell’euro devono continuare a salire per contribuire a ridurre il rischio di un’inflazione elevata e persistente. “Non dovremmo sottovalutare il rischio di una normalizzazione troppo rapida dei tassi, dato il peggioramento delle prospettive economiche” sostiene il numero uno della banca centrale italiana. “Non ci sono dubbi sul fatto che i tassi di interesse non siano ancora in linea con l’obiettivo di un’inflazione al 2% nel medio termine. Il ritmo dei rialzi dei tassi e il loro punto finale non possono essere predeterminati, l’incertezza ci impone di procedere gradualmente” sostiene Visco.