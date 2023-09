Virgin Voyages raccoglie 550 milioni per la crescita globale

Virgin Voyages, la rinomata compagnia di crociere del gruppo Virgin di Richard Branson, ha recentemente concluso un notevole aumento di capitale. Questo aumento, che ammonta a 550 milioni di dollari, è stato realizzato con l’obiettivo di accelerare i piani di crescita dell’azienda.

Il round di finanziamento è stato guidato da Ares Management, una prestigiosa società di private equity. Essa non è stata la sola a mostrare fiducia in Virgin Voyages. Altri investitori esistenti, tra cui il Virgin Group stesso e Bain Capital, hanno infatti contribuito con capitale aggiuntivo.

Grazie a questi nuovi fondi, Virgin Voyages avrà la possibilità di rafforzare la propria posizione finanziaria. Ma non solo. Infatti, i fondi raccolti sosteranno anche la rapida espansione del marchio nei mercati internazionali, come specificato in una nota rilasciata dalla compagnia. Virgin Voyages, quindi, è pronta a navigare verso nuovi orizzonti, sostenuta da un solido supporto finanziario.