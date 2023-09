Credit Agricole Italia sostiene NVP con un finanziamento ESG per l’espansione internazionale

Credit Agricole Italia rinnova il suo impegno per uno sviluppo sostenibile, erogando un finanziamento legato ai KPI ESG del valore di 1 milione di euro a NVP, una PMI siciliana in prima linea nell’industria della produzione video. Questo finanziamento mira a sostenere le eccellenze italiane impegnate in iniziative sensibili agli aspetti ambientali e sociali.

NVP, specializzata nella creazione e nello sviluppo di eventi televisivi legati allo sport, all’intrattenimento, ai concerti e agli spettacoli, ha beneficiato della Garanzia Sace. Questo importante intervento permetterà a NVP di continuare a crescere sui mercati internazionali, con un focus particolare sugli investimenti per la produzione di contenuti per WTA Media e Dazn Group Limited UK.

L’accordo include un meccanismo di riduzione del pricing legato al raggiungimento di obiettivi ambientali. Questi obiettivi includono l’aumento dell’uso di energia elettrica da fonti rinnovabili e la diminuzione dell’intensità di utilizzo di carburanti. In questo modo, NVP potrà potenziare la sua capacità produttiva, rispondendo alle richieste dei clienti esteri in modo più sostenibile.