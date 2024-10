Villeroy conferma taglio Bce, prossime mosse legate a inflazione

La Bce abbasserà molto probabilmente i tassi di interesse la settimana prossima e allenterà nuovamente la politica monetaria nelle future riunioni a seconda dell’andamento dei prezzi. A dichiararlo è il membro del Consiglio Direttivo Francois Villeroy de Galhau.

“Un taglio è molto probabile, e non sarà l’ultimo, ma il ritmo successivo dipenderà semplicemente dall’evoluzione della lotta contro l’inflazione,” ha affermato il governatore della banca centrale francese.

Le aspettative per un taglio consecutivo dei tassi di interesse la settimana prossima sono passate da quasi zero dopo l’incontro di settembre a quasi certe nelle ultime settimane. I dati hanno mostrato la prima lettura dell’inflazione al di sotto del 2% in più di tre anni, e le indagini Pmi hanno indicato un peggioramento dell’attività economica.

Gli investitori stanno ora prezzando una possibilità del 90% di una riduzione del tasso di 25 punti base il 17 ottobre.

Villeroy ha detto che l’inflazione sarà stabilmente al 2% all’inizio del 2025 in Francia e più avanti nel corso dell’anno in Europa, con eventuali “alti e bassi” nei prossimi mesi.

Interrogato sul fatto che la Bce possa accelerare il ritmo di allentamento della politica, Villeroy ha detto che l’istituto eviterà mosse volatili.

“Siamo abituati ad agire gradualmente, il che significa risolutamente ma senza fare passi troppo significativi,” ha concluso.