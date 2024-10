doValue: siglati nuovi contratti Utp in Italia. Tutti i numeri dell’operazione

doValue, provider in Sud Europa di servizi finanziari strategici, della gestione immobiliare e dei servizi a valore aggiunto, ha annunciato ulteriori contratti Utp per circa 300 milioni di euro gross book value, che saranno conferiti da due primarie banche italiane al Fondo Efesto, gestito da Finint Investments, con doNext, società interamente controllata da doValue, in qualità di unico ed esclusivo servicer. “I nuovi contratti Utp sono una chiara indicazione della riuscita attuazione della strategia di doValue, come delineato nel piano industriale 2024-2026, e ampliano ulteriormente la quota di mercato della Società in asset class al di là dei crediti deteriorati”, si legge in una nota. Il trasferimento degli asset è soggetto alle consuete condizioni sospensive e dovrebbe essere finalizzato entro la fine del 2024.

Inoltre, nell’ambito di questa operazione, le banche partecipanti al Fondo Efesto hanno approvato un aumento delle dimensioni del fondo da 1,1 ad 1,6 miliardi (in termini di investimenti in equity). Questa espansione fornisce a uno dei fondi chiave per le asset class Utp e Stage 2 del mercato italiano una capacità aggiuntiva per rafforzare ulteriormente il suo ruolo cardine nella rivitalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI) e degli asset real estate con potenziale di rivalorizzazione.