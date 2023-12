Villeroy (Bce): “Taglio tassi nel 2024 dopo plateau”

Secondo François Villeroy de Galhau, membro del Consiglio direttivo della Bce, i tassi verranno tagliati a un certo punto nel 2024 dopo essere rimasti sui livelli attuali per un periodo sufficientemente lungo da garantire la sconfitta dell’inflazione.

“Tra l’aumento dei tassi, che, salvo sorprese, è terminato, e il taglio, che dovrebbe avvenire nel 2024, c’è un plateau”, ha dichiarato Villeroy. Questa strategia di “pazienza” è vista come un elemento chiave per evitare di cadere nuovamente nella trappola dell’inflazione.

Villeroy, che ricopre anche il ruolo di Governatore della Banca di Francia, ha affermato che la decisione di tagliare i tassi da parte della BCE sarà basata sui dati economici a disposizione e verrà presa in maniera autonoma, indipendentemente dalle mosse della Federal Reserve statunitense.

“Il rimedio è efficace, non sempre piacevole, ma essere sulla strada per battere l’inflazione è una grande notizia per i francesi, per il potere d’acquisto e per la crescita economica”, ha concluso Villeroy. Con queste parole, il Governatore sottolinea l’importanza di questa strategia per garantire una crescita economica robusta e sostenibile per il futuro.