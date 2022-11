Vanguard lancia due nuovi ETF ESG con focus sui corporate bond

Vanguard lancia due nuovi ETF focalizzati su tematiche ambientali, sociali e di governance (ESG). I due nuovi ETF – il Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF e il Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS ETF – sono stati sviluppati come componenti core per l’implementazione di portafogli allineati alle tematiche ESG. I nuovi ETF sono stati quotati su Borsa Italiana, London Stock Exchange (LSE), Deutsche Börse, Six Swiss Exchange ed Euronext Amsterdam.

“I due nuovi ETF appena quotati danno agli investitori ulteriori componenti core per implementare portafogli ampiamente diversificati e bilanciati, a costi contenuti, in modo da allinearsi alle proprie preferenze in tema di sostenibilità”, rimarca Fong Yee Chan, responsabile della strategia ESG di Vanguard per Regno Unito ed Europa. Simone Rosti, responsabile Italia e Sud Europa di Vanguard, aggiunge: “Il lancio di questi prodotti risponde alla domanda di soluzioni di investimento core ESG da parte degli investitori. Allo stesso tempo, i nuovi prodotti lanciati sono allineati alla filosofia di Vanguard, incentrata su ampia diversificazione, orientamento al lungo periodo e costi contenuti. In questo modo, gli investitori possono combinare il meglio di entrambi i mondi grazie a componenti core di portafoglio che rispondono a criteri ESG e rispecchiano i tradizionali valori di Vanguard”.

Indici replicati e costi

Il Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF replica l’indice Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened e ha un costo complessivo (“OCF”) dello 0,11% per le classi di azioni non coperte dal rischio di cambio e dello 0,16% per le classi di azioni coperte.

Il Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS ETF replica l’indice Bloomberg MSCI USD Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened e ha un costo complessivo (“OCF”) dello 0,11% per le classi di azioni non coperte dal rischio di cambio e dello 0,16% per le classi di azioni coperte.

I fondi ESG di Vanguard sono basati su criteri di esclusione e replicano benchmark comunemente utilizzati e derivati da indici ponderati per la capitalizzazione di mercato, sviluppati da index provider indipendenti, che offrono un’esposizione ponderata alle società dei mercati di riferimento. Gli index provider selezionati da Vanguard applicano criteri di selezione trasparenti per evitare o ridurre l’esposizione a determinati settori o attività commerciali che potrebbero non essere in linea con le preferenze ESG degli investitori, come armi da fuoco, tabacco o combustibili fossili.

I nuovi ETF sono gestiti dal Fixed Income Group di Vanguard, che ha un patrimonio in gestione di oltre 1.600 miliardi di dollari a livello globale e si avvale delle diverse prospettive e competenze degli oltre 170 membri del team.