DWS, uno dei principali Asset Manager a livello globale con 833 miliardi di asset gestiti, ha sottoscritto una partnership finalizzata alla distribuzione dei propri ETF Xtrackers sulla piattaforma di trading Directa SIM, pioniere del trading online in Italia. Nel dettaglio, l’accordo avrà la durata di un anno e prevede che gli oltre 50.000 clienti Directa non dovranno sostenere costi di negoziazione per operazioni di acquisto su una selezione di 85 ETF Xtrackers, tra azionari e obbligazionari, quotati in Borsa Italiana.

L’opportunità in oggetto riguarda gli ordini di acquisto aventi un controvalore superiore a determinate soglie. In tal senso, la partnership prevede tre gruppi, da un minimo di 500 euro, fino ad un massimo di 2.000. L’ampia selezione include sia ETF Xtrackers sui principali benchmark di mercato quali S&P500 e Nasdaq 100, sia prodotti che replicano indici azionari e obbligazionari tematici, settoriali, emergenti e con focus ESG.

“Questa partnership con Directa ci permette di ampliare ulteriormente la nostra capacità distributiva e conferma la propensione di DWS Xtrackers all’innovazione. Commenta Mauro Giangrande, Head of ETF sales Southern Europe, che continua “riteniamo che la clientela di Directa possa davvero guardare con favore alla possibilità di negoziare un’ampia gamma di ETF Xtrackers a zero commissioni di negoziazione. La selezione, infatti, include prodotti molto diversi tra loro che consentono di soddisfare esigenze d’investimento sia tattiche che strategiche. Si tratta quindi di un’opportunità unica che facilita l’accesso a soluzioni innovative a costi davvero competitivi.”

“Siamo molto soddisfatti nell’annunciare l’accordo con DWS Xtrackers e di poter offrire a commissione zero un’ampia selezione di ETF di uno dei maggiori emittenti europei”, commenta Elena Motta, direttore generale Directa Sim. “In un momento in cui la gestione consapevole dei propri risparmi risulta così importante, offrire la possibilità di investire azzerando le commissioni di acquisto su una ampia selezione di sottostanti è di grande valore per i nostri clienti”.