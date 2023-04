La ripresa del settore turistico, sull’onda di un revenge spending dopo anni di restrizioni e lockdown, ha proseguito la sua curva positiva e il settore aereo non è stato da meno, registrando una crescita del 64,5% anno su anno rispetto al 2021. Questi sono i dati riportati dall’International Air Transport Association.

Segnali incoraggianti anche dal Bloomberg World Airline Index, un indice di 29 compagnie aeree basate in tutto il mondo, che è salito di oltre il 25% dalla fine di settembre.

Il ritorno dei viaggiatori cinesi

La riapertura alla metà di marzo delle frontiere cinesi dovrebbe favorire una ulteriore ripresa del traffico in entrata e in uscita da destinazioni favorite come gli Stati Uniti, il Giappone e Singapore. Lo si legge nell’analisi a cura di Tom Bailey, Head of Research di HANetf, secondo cui prima della pandemia, la Cina deteneva il titolo di più grande mercato di viaggi in uscita del mondo, con oltre 150 milioni di viaggiatori.

Tre anni di severe restrizioni Covid hanno ridotto questo numero praticamente a zero. Tuttavia, si legge nella nota, con la prima riapertura completa dal 2019, il settore turistico del Paese sembra destinato a riprendersi: secondo McKinsey, se il trasporto aereo cinese seguirà un modello di ripresa simile a quello di Hong Kong, la Cina potrebbe registrare quattro milioni di passeggeri aerei al mese entro la fine di aprile 2023.

Un ETF sulle compagnie aree con due new entry

Secondo Bailey, la riapertura cinese potrebbe quindi comportare un “rimbalzo ritardato” per l’intero settore dei viaggi, che potrebbe finalmente tornare a volare a pieno ritmo a livelli pre-pandemici.

Per beneficiare di quest’ultimo colpo di coda del settore, HANetf, piattaforma white-label di ETF ed ETC in Europa, che nel giugno 2021 ha quotato lo U.S. Global Jets UCITS ETF (Ticker: JETS) ha annunciato l’inserimento di due compagnie cinesi nell’ultimo ribilanciamento trimestrale del fondo: Air China, la compagnia aerea internazionale cinese e Tongcheng Travel, leader di mercato cinese nei servizi online per il settore turistico.