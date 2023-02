Valtecne: presenta a Borsa Italiana domanda di ammissione su EGM

Valtecne, attiva nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali, ha presentato a Borsa Italiana la Domanda di Ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni su Euronext Growth Milan.

L’operazione di IPO avverrà interamente attraverso un aumento di capitale e la data prevista per l’inizio delle negoziazioni è mercoledì 1° marzo 2023.

Paolo Mainetti, Amministratore Delegato di Valtecne, ha così commentato: “Entriamo oggi nel vivo del percorso di quotazione, una strada che abbiamo intrapreso per accelerare la crescita e incrementare la nostra competitività. Negli anni abbiamo saputo innovare il nostro modello di business per rispondere in maniera flessibile ai cambiamenti in atto. Tali successi testimoniano una mission chiara, improntata all’innovazione e al miglioramento continuo. Ora, si aprono nuove opportunità per crescere e rafforzare la nostra struttura operativa. Continueremo inoltre ad investire per migliorare la qualità delle nostre soluzioni, introducendo innovazioni tecnologiche, e per allargare i nostri orizzonti di business verso nuovi segmenti del mercato medicale non ancora presidiati e con un grande potenziale”.