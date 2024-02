USA: Senato approva pacchetto aiuti all’Ucraina e a Israele

I senatori statunitensi hanno votato oggi per approvare un pacchetto di aiuti da 95 miliardi di dollari che prevede fondi per l‘Ucraina, Israele e Taiwan, ma il suo futuro rimane incerto tra l’intensa opposizione dei legislatori.

La legge è passata con 70-29 voti nella legislatura guidata dai democratici, secondo NBC News. Il provvedimento deve ancora essere approvato dalla Camera dei Rappresentanti, guidata dai repubblicani.

Il pacchetto comprende 61 miliardi di dollari per l’Ucraina, 14 miliardi di dollari per Israele e 4,83 miliardi di dollari per sostenere i partner dell’Indo-Pacifico, tra cui Taiwan, oltre a strutture per gli aiuti umanitari.