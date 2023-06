Usa: payrolls in aumento di 278.000 unità a maggio, superando le stime

Le buste paga private negli Usa sono aumentate di 278.000 unità a maggio, superando le stime di 180.000 unità e registrando un lieve calo rispetto al mese precedente, ha riferito giovedì ADP.

La società di elaborazione delle buste paga ha aggiunto che la crescita dei posti di lavoro è stata “frammentata” in quanto concentrata in pochi settori, come quello del tempo libero e dell’ospitalità e quello delle risorse naturali/estrattive. ADP ha inoltre rilevato che il ritmo degli aumenti salariali è diminuito.