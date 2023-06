Macy’s: calo del 7% nelle vendite nel primo trimestre 2023

Macy’s, celebre catena di grande distribuzione americana, chiude il primo trimestre del 2023 con risultati contrastanti. Le vendite nette ammontano a 4,98 miliardi di dollari, registrando una flessione del 7% rispetto allo stesso periodo del 2022. Tuttavia, il margine lordo mostra un miglioramento, passando dal 39,6% al 40,0%.

Le vendite comparabili evidenziano un calo del 7,9% su base di proprietà e del 7,2% su base di proprietà più licenza. Nonostante il calo nelle vendite, Macy’s riesce a migliorare il proprio margine lordo, indice di una gestione più efficiente dei costi e delle risorse.

L’utile netto si attesta a 155 milioni di dollari, pari a 56 centesimi per azione, in diminuzione rispetto ai 286 milioni di dollari, o 98 centesimi per azione, del primo trimestre del 2022. In conclusione, Macy’s affronta un periodo di contrazione delle vendite, ma riesce a mantenere un margine lordo in crescita, segno di una gestione aziendale attenta ed efficiente.