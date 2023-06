USA: in calo deficit commerciale a maggio

Nel mese di maggio, gli Stati Uniti hanno registrato una diminuzione del loro deficit commerciale. Il disavanzo, calcolato dalla bilancia commerciale, è sceso a 91,6 miliardi di dollari, un netto miglioramento rispetto al dato di aprile, rivisto a -96,7 miliardi di dollari.

Questi dati sono stati resi noti dal Bureau of Economic Analysis (BEA), un’agenzia del Dipartimento del Commercio americano. La notizia ha attirato l’attenzione degli esperti di economia, in quanto mostra un’evoluzione positiva della situazione commerciale del Paese.

Il risultato ha superato le previsioni degli analisti, che avevano stimato un disavanzo in calo fino a -92,9 miliardi di dollari per il mese di maggio. Queste cifre indicano un trend positivo per l’economia americana, con un deficit commerciale in diminuzione.