USA: domanda mutui in calo, tassi schizzano al top degli ultimi 23 anni

La domanda di mutui negli USA si riduce mentre i tassi di interesse raggiungono il livello più alto degli ultimi 23 anni.

Secondo l’indice destagionalizzato della Mortgage Bankers Association, la scorsa settimana il volume totale delle richieste di mutui è sceso dell’1,3% rispetto alla settimana precedente. Il volume è stato inferiore del 25,5% rispetto alla stessa settimana di un anno fa.

Il tasso d’interesse medio contrattuale per i mutui a tasso fisso a 30 anni con un saldo di prestito conforme (726.200 dollari o meno) è salito al 7,41%, dal 7,31%, con punti in calo a 0,71 da 0,72 (inclusa la commissione di accensione) per i prestiti con un anticipo del 20%. Un anno fa il tasso e