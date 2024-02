USA: a gennaio non farm payrolls in aumento oltre le attese

L’economia statunitense ha aggiunto 353.000 posti di lavoro a gennaio, molto meglio del previsto.

Le buste paga non agricole sono aumentate di 353.000 unità nel mese, molto meglio delle stime del Dow Jones che prevedevano un aumento di 185.000 unità, come ha riferito venerdì il Bureau of Labor Statistics del Dipartimento del Lavoro.