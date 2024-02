Chevron: utile netto in calo del 65% nel quarto trimestre

Chevron ha dichiarato che gli utili del quarto trimestre sono calati drasticamente rispetto a un anno fa, appesantiti da una serie di oneri di svalutazione.

Nel dettaglio la major petrolifera ha registrato per il quarto trimestre un utile per azione a 3,45 dollari rettificati contro i 3,21 dollari attesi, ricavi a 47,18 miliardi di dollari contro i 51,62 miliardi di dollari previsti.

L’utile netto di Chevron è sceso del 65% a 2,3 miliardi di dollari, o 1,22 dollari per azione, nel trimestre, rispetto ai 6,4 miliardi di dollari, o 3,33 dollari per azione, di un anno fa.

Nell’ultimo periodo, le attività petrolifere e del gas di Chevron negli Stati Uniti hanno registrato una perdita di 1,35 miliardi di dollari a causa dell’impatto di 1,8 miliardi di dollari di oneri di svalutazione e di 1,9 miliardi di dollari associati agli obblighi di smantellamento di attività precedentemente vendute nel Golfo del Messico.