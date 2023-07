Unilever: vendite sopra attese, alza outlook FY

Unilever ha registrato vendite migliori delle stime, grazie all’aumento dei prezzi di prodotti come il sapone Dove e i dadi Knorr. Nonostante i segnali di rallentamento dell’inflazione, l’azienda ha visto un avanzamento delle vendite del 7,9% su base sottostante nel secondo trimestre.

Gli investitori stanno esaminando attentamente il primo set di risultati sotto la gestione del Ceo Hein Schumacher, alla ricerca di indizi sulla sua strategia per risollevare le performance di Unilever. Il nuovo Ad ha leggermente alzato l’outlook per l’intero anno, prevedendo una crescita dei ricavi superiore al 5% per quest’anno. Tuttavia, le stime potrebbero essere conservative, dato che gli analisti ipotizzano una crescita del 6,1%.

Le divisioni che hanno registrato le migliori performance sono state quelle dedicate alla cura personale, alla nutrizione e alla bellezza. Il settore dei gelati, nonostante un aumento dei prezzi superiore al 12%, è stato il più lento in termini di crescita per Unilever, con una crescita sottostante del 5,6%.

Nel Regno Unito, l’inflazione dei prezzi al consumo è scesa al 7,9% a giugno dall’8,7% di maggio.