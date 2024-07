Unieuro impenna in borsa grazie all’OPA di Fnac Darty

Unieuro ha registrato un significativo aumento del 36,89% in borsa, in seguito all’OPA lanciata dalla società francese Fnac Darty Ruby Equity Investment. L’offerta prevede un corrispettivo di 9 euro più 0,1 azioni Fnac Darty per ogni azione Unieuro posseduta.

Il titolo della catena di elettronica italiana si è allineato oggi a questo corrispettivo, offrendo un premio del 42% rispetto al prezzo ufficiale di chiusura del 15 luglio 2024, giorno antecedente la pubblicazione dell’offerta, e un premio del 34% rispetto al prezzo medio di chiusura ponderato con i volumi degli ultimi tre mesi.