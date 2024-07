Sace investe in progetti di sostenibilità in India

Sace ha annunciato il proprio impegno a supportare progetti sostenibili e di elettrificazione rurale in India attraverso una garanzia finanziaria di 320 milioni di dollari. La garanzia, che copre l’80% di un loan di 60,5 miliardi di JPY, equivalente a 400 milioni di dollari, è emessa a favore di Rec Limited, società finanziaria pubblica indiana specializzata nel finanziamento di progetti energetici e infrastrutturali che opera sotto il controllo del ministero dell’Energia del Governo indiano.

Il loan è stato erogato da un pool di banche composto da Crédit Agricole CIB, ECA e Green Loan Coordinator, Bank of America, Citibank, KFW Ipex-Bank, SMBC. Il finanziamento mira a promuovere le forniture da parte di aziende italiane, in particolare PMI, in progetti di energia rinnovabile, efficienza energetica e mobilità sostenibile finanziati da Rec.