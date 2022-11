Nuova emissione spot di UniCredit per approfittare delle condizioni di mercato favorevole. Si tratta di cinque nuovi Cash Collect Low Barrier su panieri di indici azionari, dotati di caratteristiche difensive abbastanza marcate che ben si sposano con l’attuale contesto di mercato.

Un elemento distintivo è la barriera a scadenza profonda al 40% del valore iniziale che permette una maggiore resilienza di questi prodotti ad eventuali fasi di volatilità che potrebbero caratterizzare ancora il mercato. Infatti, la verifica del livello dei sottostanti rispetto alla barriera per il pagamento del capitale viene effettuato solo appunto alla scadenza del prodotto. Inoltre, i certificati offrono premi trimestrali condizionati al 60% del valore iniziale con rendimenti (annualizzati) dal 3,2% al 7,6%. E non solo. In questo momento tutti i prodotti quotano sotto la pari quindi vi è la possibilità di extrarendimento. I premi sono dotati anche di effetto memoria che permette di recuperare successivamente le cedole non pagate. Infine, dal sesto mese i certificati prevedono la possibilità di Autocall, caratteristica tale per cui il prodotto scade anticipatamente a determinate condizioni restituendo il capitale più la cedola finale ed eventuali cedole non pagate precedentemente. Ma l’effetto Step-Down aggiunge un’altra condizione: il livello trigger per il rimborso anticipato decresce nel tempo, rendendo più probabile il rimborso anticipato. Elemento che, nell’attuale situazione di incertezza sui mercati, può rilevarsi molto funzionale.

Il funzionamento

I certificati Cash Collect Low Barrier permettono agli investitori di ricevere premi trimestrali dall0 0,8% all’1,9% (a seconda dello strumento) nel caso in cui il valore dell’indice sottostante con la performance peggiore all’interno del paniere (caratteristica Worst Of), nelle date di osservazione, abbia un valore pari o superiore alla barriera premio, posta per questa emissione al 60% del valore iniziale. Grazie all’effetto memoria, i premi eventualmente non corrisposti non vengono persi ma saranno pagati successivamente se, in una delle successive date di osservazione, la condizione dell’evento cedolare sarà soddisfatta.

Inoltre, a partire maggio 2023 (secondo data di osservazione trimestrale), nel caso in cui il valore dell’indice sottostante con la performance peggiore all’interno del paniere raggiunga un valore (livello di trigger) pari o superiore a quello iniziale, i certificati vengono rimborsati anticipatamente, con un importo di rimborso complessivamente pari al valore nominale (di 100 euro) più il premio. Questa nuova emissione prevede inoltre la caratteristica Step Down, che facilita il rimborso anticipato: ogni due date di osservazione, infatti, la soglia di trigger per la scadenza anticipata automatica si abbassa del 5%. La prima soglia sarà quindi pari al 100%, che si abbasserà gradualmente fino ad arrivare al 80% del valore iniziale nelle date di osservazione di maggio e agosto 2025.

Qualora il certificato non sia stato rimborsato anticipatamente, a scadenza (19 novembre 2025) sono possibili tre scenari:

Se l’indice sottostante con la performance peggiore del paniere ha un valore pari o superiore alla barriera premio, il certificato rimborsa 100 euro oltre al premio e gli eventuali premi non pagati in precedenza.

Altrimenti, se l’indice del paniere con la performance peggiore ha un valore inferiore alla barriera premio ma pari o superiore alla barriera capitale, lo strumento rimborsa solo 100 euro.

Infine, se l’indice del paniere con la performance peggiore ha un valore inferiore alla barriera capitale, il certificato rimborsa un importo proporzionale all’andamento del sottostante con la performance peggiore. In questo caso, il certificato non protegge il capitale investito e l’investitore sarà esposto al rischio di perdita anche totale del capitale investito.

Il dettaglio dei nuovi 5 certificati

Per quanto riguarda i panieri, i sottostanti sono indici azionari europei e internazionali.

È possibile prendere delle informazioni sui prodotti aggiornate in tempo reale sul sito www.investimenti.unicredit.it