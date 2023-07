UniCredit: prossima tranche UniCredit per l’Italia ‘riconferma finalità a sostenere clienti e comunità in tempi sfidanti’

UniCredit ha ricordato con la pubblicazione dei conti di aver annunciato la prossima tranche del programma “UniCredit per l’Italia”, del valore potenziale complessivo di €10 miliardi, volto a sostenere il reddito disponibile di privati e famiglie e la liquidità delle aziende italiane. E’ quanto si legge nella nota con cui la banca italiana ha diffuso i conti del primo semestre e del secondo trimestre del 2023.

Piazza Gae Aulenti ha sottolineato che “questa seconda tranche” di UniCredit per l’Italia “riconferma la finalità di UniCredit di sostenere clienti e le comunità in tempi sfidanti”.

Il ceo Andrea Orcel ha commentato l’iniziativa:

“Di recente abbiamo lanciato una seconda tranche di UniCredit per l’Italia del valore potenziale di 10 miliardi di euro. Tale programma è volto a sostenere il reddito disponibile di privati e famiglie e la liquidità delle imprese italiane”.

La banca “ha anche annunciato la collaborazione con il Fondo Europeo per gli Investimenti, indirizzando €1 miliardo verso le piccole imprese nei paesi dell’Europa Centrale e Orientale in cui il Gruppo è presente”.

UniCredit, si legge ancora, “continuerà a offrire aiuto concreto a famiglie, comunità e imprese in modo che possano accelerare il loro percorso individuale di crescita e il nostro percorso collettivo verso il successo”.

“Un esempio del nostro impegno sociale – ha messo in evidenza Piazza Gae Aulenti – è la partnership tra la Fondazione UniCredit e Junior Achievement Europe, che ha lanciato un programma educativo da €6,5 milioni ‘Re-power your future’ per reinserire i giovani nel percorso scolastico, migliorandone i risultati, e prevenendo la dispersione scolastica. La Fondazione UniCredit ha inoltre allocato €3 milioni alla sua iniziativa ‘Call for Education’ che sostiene programmi di lotta alla povertà educativa”.