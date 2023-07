UniCredit, Orcel migliora ancora guidance: ‘utile netto di almeno €7,25 miliardi e distribuzione di almeno €6,5 miliardi nel 2023’

Andrea Orcel, ceo di UniCredit, ha commentato i conti della banca relativi al secondo trimestre del 2023 e al primo semestre dell’anno. Così si legge nel comunicato con cui UniCredit ha diffuso i conti:

“Continuando a sprigionare il grande potenziale insito nella nostra rete commerciale, abbiamo prodotto il migliore primo semestre di sempre e un eccezionale utile netto contabile relativo al secondo trimestre pari a €2,3 miliardi, in aumento del 14,9% anno su anno – ha fatto notare Orcel – Il conseguimento dell’eccellenza avviene attraverso una strategia vincente, che poggia sulla trasformazione industriale che abbiamo messo in atto”.

Il numero uno di UniCredit ha fatto riferimento al “nostro CET1 ratio eccezionalmente robusto al 16,64%”, alla “generazione organica di capitale di €6,5 miliardi nel primo semestre 2023” e alla “nostra crescita di redditività”.

Tutti fattori che “ci consentono di aumentare ulteriormente la nostra guidance finanziaria per l’esercizio con un utile netto atteso di almeno €7,25 miliardi e una distribuzione di almeno €6,5 miliardi nel 2023”.

“Guardando al futuro – ha aggiunto Amdrea Orcel – tali valori ci serviranno come base di riferimento per quello che siamo fiduciosi di poter raggiungere anche l’anno prossimo”.

“Abbiamo già ottenuto molto, ma il nostro viaggio non è ancora terminato. Gli eccellenti risultati finanziari che abbiamo conseguito negli ultimi 10 trimestri ci stimolano a mettere in campo tutte le nostre forze per ottenere il meglio possibile per tutti i nostri stakeholder”.