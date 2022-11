Unicredit prosegue Buyback raggiungendo il 3,57% del capitale sociale

A Piazza Affari buon andamento per Unicredit che al momento si muove in rialzo dell’1,15% trovandosi cosi a quota 13 euro ad azione. La società nella giornata di oggi ha reso noto che nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie comunicato al mercato in data 21 settembre 2022 è stata avviata la “Seconda Tranche del Programma di Buy-Back 2021”.

In particolare, nel periodo che va dal 7 novembre 2022 all’11 novembre 2022 Unicredit ha effettuato operazioni di acquisto per un volume aggregato di 5.762.000 ad un prezzo medio ponderato di 12,887 euro.

Alla data dell’11 novembre e a partire dall’avvio della seconda tranche del programma di Buyback 2021, Unicredit ha acquistato un totale di n. 72.220.918 azioni, pari al 3,57% del capitale sociale per un controvalore complessivo pari a 806.768.349,84 Euro.