Unicredit: prosegue buyback, azioni proprie al 4,13% del capitale

Tra il 21 e il 25 novembre Unicredit ha acquistato 5.598.500 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 13,2719 euro, per un controvalore complessivo di 74,3 milioni di euro.

Gli acquisti sono stati effettuati nell’ambito del piano comunicato al mercato in data 21 settembre 2022 e avviato in pari data, in attuazione dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea degli Azionisti della Società tenutasi in data 8 aprile 2022, come aggiornata ed integrata in base alla deliberazione assembleare del 14 settembre 2022.

Alla data del 25 novembre 2022, a partire dall’avvio della Seconda Tranche del Programma di Buy-Back 2021, UniCredit ha acquistato un totale di 83.536.418 azioni, pari al 4,13% del capitale sociale per un controvalore complessivo pari a 955.347.811,14 euro.