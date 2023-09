UniCredit, Orcel conferma target malgrado tassa extraprofitti

L’Amministratore Delegato di UniCredit, Andrea Orcel, ha dichiarato che la tassa sugli “extra profitti” delle banche non influenzerà in modo significativo il settore bancario. Queste dichiarazioni sono state rilasciate durante la sua partecipazione alla 28esima Bank of America financials ceo conference.

Orcel ha confermato che, nonostante l’introduzione di questa tassa, UniCredit mantiene invariato l’obiettivo di distribuzione del capitale ai soci, fissato per quest’anno a oltre 6,5 miliardi. Questo obiettivo dimostra la solidità e la stabilità dell’istituto di credito, nonostante le incertezze del contesto economico.

Tuttavia, Orcel ha sottolineato l’importanza di definire le misure in risposta a questa tassa, sottolineando come l’incertezza non sia mai un elemento positivo nel mondo degli affari. Nonostante le sfide, UniCredit rimane concentrata sull’execution e sul conseguimento degli obiettivi prefissati.

Infine, Orcel ha affermato che la banca potrebbe fare piccole operazioni di M&A, ma ad oggi non ci sono le condizioni.