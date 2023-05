In coerenza con la crescente domanda di soluzioni di investimento con profili di rischio conservativi, UniCredit lancia un’innovativa serie di Fixed Cash Collect Low Barrier sul mercato MTF SeDeX di Borsa Italiana.

Le caratteristiche principali

La nuova gamma di prodotti, composta da 22 Fixed Cash Collect Low Barrier, è stata progettata da UniCredit per rispondere alle esigenze degli investitori che cercano un equilibrio tra protezione totale del capitale e potenziale rendimento mensile. I sottostanti includono una selezione delle principali azioni italiane, europee e americane, con un orizzonte temporale fino a giugno 2025.

Questi prodotti non offrono possibilità di scadenza anticipata, ma possono fornire premi mensili incondizionati, variando tra lo 0,40% (4,8% annualizzato) e l’1,05% (13,65% annualizzato). Questa caratteristica li rende particolarmente adatti per gli investitori orientati al “buy&hold” che vogliono mitigare il rischio legato all’andamento del sottostante.

In sintesi, questi prodotti sono una risposta proattiva di UniCredit all’esigenza degli investitori di avere strumenti di investimento che bilancino la protezione del capitale con un potenziale rendimento mensile. Sono particolarmente adatti per chi desidera un flusso di premi costante e non condizionato dall’andamento dei sottostanti.

Una vasta scelta di sottostanti

L’ampia gamma di sottostanti, che include titoli tecnologici americani come Coinbase, Peloton e Tesla, oltre alle blue chips come Intesa Sanpaolo e Stellantis, consente agli investitori di personalizzare il loro portafoglio in base al profilo rischio/rendimento desiderato.

A titolo di esempio, il prodotto su Intesa Sanpaolo (ISIN DE000HC6MQL3) paga un premio mensile fisso pari 0,55 euro (6,6 euro all’anno) per Certificate, e presenta una barriera a scadenza pari al 50% del valore di Intesa Sanpaolo al momento dell’emissione, pari a 1,20775 euro. In questo momento quota leggermente sotto la pari, in un intorno di 98 euro.

Per informazioni più dettagliate, visitate il sito www.investimenti.unicredit.it.