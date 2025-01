UniCredit lancia una doppia emissione di Cash Collect con strutture diverse

UniCredit ha emesso sul SeDeX due nuove serie di Cash Collect con strutture differenti che arricchiscono la gamma di prodotti già portati in negoziazione sugli MTF di Borsa Italiana.

I primi prodotti emessi presentano scadenze e strutture di autocallability diverse, pensati per soddisfare esigenze sia di rendimento che di protezione. I più conservativi hanno un rendimento introno al 4% ed il più rischioso supera addirittura il 20% annuo, pagando un rendimento pari all’1,76% mensile con una barriera al 60%. Oltre alle emissioni dei prodotti su azioni, UniCredit ha emesso un certificato su indici azionari, che permette di avere un rendimento superiore al 10% annuo e prevede una barriera pari al 75% del valore iniziale.

Questo prodotto su un paniere di indici globali offre un’alternativa ai ben più frequenti Cash Collect con premi mensili:

Cedole condizionate alla barriera con effetto memoria pagate semestralmente

Scadenza a quattro anni e mezzo (luglio 2029)

Possibilità di scadenza anticipata a partire da Gennaio 2026, con effetto step-down dal 100% fino al 92,5%

Barriera a scadenza posta dal al 75% del Valore Iniziale

ISIN SOTTOSTANTE VALORE INIZIALE BARRIERA PREMIO MENSILE CONDIZIONATO CON MEMORIA SCADENZA PREZZO ASK (aggiornato alle 13:30 del 20/01/25) DE000UG22KR7 BNP PARIBAS

BPER BANCA

INTESA SANPAOLO

SAIPEM 62,21 EUR

6,424 EUR

4,0985 EUR

2,571 EUR 37,326 EUR (60%)

3,8544 EUR (60%)

2,4591 EUR (60%)

1,5426 EUR (60%) 1,39% (16,68%) 11/12/2025 99,40 DE000UG22KQ9 MONTEPASCHI

BARCLAYS

BPER BANCA

STMICROELECTRONICS 7,076 EUR

282,7 GBp

6,424 EUR

24,17 EUR 4,2456 EUR (60%)

169,62 GBp (60%)

3,8544 EUR (60%)

14,502 EUR (60%) 1,76% (21,12%) 11/12/2025 100,95 DE000UG22PY2 BPER BANCA

FERRARI

FINECO BANK

GENERALI 6,424 EUR

420,1 EUR

17,72 EUR

29,18 EUR 3,8544 EUR (60%)

252,06 EUR (60%)

10,632 EUR (60%)

17,508 EUR (60%) 1,18% (14,16%) 16/07/2026 99,80 DE000UG22KT3 ENEL

REPSOL 7,104 EUR

11,555 EUR 4,2624 EUR (60%)

6,933 EUR (60%) 0,68% (8,16%) 16/11/2028 98,67

ISIN SOTTOSTANTE VALORE INIZIALE BARRIERA PREMIO SEMESTRALE CONDIZIONATO CON MEMORIA SCADENZA PREZZO ASK (aggiornato alle 13:30 del 20/01/25) DE000UG22KS5 EUROSTOXX BANKS

NASDAQ100

NIKKEI225

S&P500 155,4 EUR

21091,25 USD

38572,6 JPY

5937,34 USD 116,55 EUR (75%)

15818,4375 USD (75%)

28929,45 JPY (75%)

4453,005 USD (75%) 5,83% (11,66%) 19/07/2029 99,16

In aggiunta, si amplia anche la gamma UniCredit di prodotti con premi fissi, con la nuova emissione di Fixed Cash Collect Worst Of. Questi prodotti su panieri di azioni sono stati pensati per privilegiare una buona protezione tramite la scelta di sottostanti poco volatili e barriere poste tra il 50% ed il 55%. Sono stati richiesti da consulenti finanziari in un’ottica di pianificazione patrimoniale e sono stati creati con l’ottica di avere prodotti che non potessero scadere anticipatamente.

Senza autocallability e con premi fissi, se tenuti fino a scadenza offrono un rendimento periodico annualizzato compreso tra il 6,60% (0,55% mensile) e il 4,08% (0,34% mensile). L’emissione comprende quattro panieri di azioni italiane e per ogni paniere vengono proposte due versioni della struttura:

Con barriera capitale sia al 50% che al 55%

Cedole fisse incondizionate pagate mensilmente

Scadenza a tre anni (dicembre 2027)