BNP Paribas: prima gamma del 2025 di Certificate Low Barrier Cash Collect Callable su panieri di azioni

BNP Paribas ha annunciato l’emissione della prima serie di Certificate Low Barrier Cash Collect Callable dell’anno su panieri di azioni, di durata triennale (con scadenza fissata il 19 gennaio 2028). Questa prima emissione dell’anno punta ad offrire agli investitori opportunità di investimento anche in scenari di mercato complessi.

Le caratteristiche dei nuovi Certificate di BNP Paribas

I nuovi strumenti offrono un premio potenziale mensile con Effetto Memoria tra lo 0,70% (8,40% p.a.) e l’1,25% (15% p.a.) e hanno barriere premio e a scadenza coincidenti, poiché fissate entrambe fino al 40% del valore iniziale delle azioni sottostanti.

La nuova emissione ha dunque l’obiettivo di generare rendimento per gli investitori in contesti di mercato rialzisti, laterali o anche ribassisti, purché i ribassi siano contenuti entro i livelli barriera. A questo proposito, i Low Barrier Cash Collect Callable si caratterizzano per la profondità delle barriere (fino al 40%), permettendo così di ampliare le possibilità di rendimento e protezione a scadenza anche in caso di andamento ribassista dei mercati azionari.

Andando a vedere nel dettaglio il funzionamento dei Certificate, questi ultimi corrispondono premi potenziali mensili con Effetto Memoria nelle date di valutazione anche nel caso di andamento negativo dei sottostanti, purché la quotazione di tutte le azioni che compongono il paniere sia pari o superiore al livello Barriera Premio (che, a seconda del Certificate, varia dal 50% fino al 40% del valore iniziale dei sottostanti).

Un’altra caratteristica di questa emissione è la Callability, che consente all’Emittente, a partire dal sesto mese (Luglio 2025), di richiamare anticipatamente i Certificate rimborsando il 100% dell’Importo Nozionale.

Scenari a scadenza e caso pratico

Quando e se il Certificate giungerà a scadenza, si prospetteranno due possibili scenari: se la quotazione di tutti i sottostanti è pari o superiore al livello Barriera a Scadenza, il Certificate rimborsa l’Importo Nozionale più il premio con Effetto Memoria; se la quotazione di almeno uno dei sottostanti è inferiore al livello Barriera a scadenza, il Certificate paga un importo commisurato alla performance del peggiore dei sottostanti.

Ad esempio, il Low Barrier Cash Collect su Banco BPM, Intesa Sanpaolo e Unicredit (NLBNPIT2CPQ9) paga un premio mensile pari allo 0,93% (11,16% p.a.) dell’Importo Nozionale ad ogni data di valutazione intermedia in cui il valore dell’azione sottostante è maggiore o uguale al livello Barriera Premio, posta al 50%. A partire dal sesto mese di vita del prodotto, in corrispondenza di ogni Data di Rimborso Anticipato a Facoltà dell’Emittente, e con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi prima della corrispondente Data di Rimborso Anticipato, l’Emittente potrà decidere di rimborsare anticipatamente i Certificate al 100% dell’Importo Nozionale. Qualora il certificate giungesse a scadenza, se le quotazioni di tutti i sottostanti saranno pari o superiore al Livello Barriera a Scadenza (posta al 50%), il Certificate pagherà l’Importo Nozionale più il premio e gli eventuali premi non pagati precedentemente (Effetto Memoria). Se la quotazione di almeno uno dei sottostanti sarà inferiore al livello Barriera a Scadenza, il Certificate pagherà un importo commisurato alla performance del peggiore dei sottostanti (con conseguente perdita, parziale o totale, dell’Importo Nozionale).

Luca Comunian, Distribution Sales, Global Markets Italy di BNP Paribas Corporate & Institutional Banking, ha così commentato:

“Con la prima emissione di Low Barrier Cash Collect Callable del 2025, vogliamo proporre agli investitori un prodotto che unisca solidità e innovazione. Questi strumenti sono stati pensati per rispondere alle sfide dei mercati odierni, offrendo soluzioni concrete e adatte a diversi profili di rischio. L’inizio di questo 2025 segna un passo importante nella missione di BNP di fornire opportunità di investimento sempre più diversificate e performanti.”

Maggiori informazioni sulla gamma Cash Collect di BNP Paribas sono disponibili su https://investimenti.bnpparibas.it/prodotti-di-investimento/cash-collect/low-barrier-cash-collect/

Inoltre, sul sito dedicato investimenti.bnpparibas.it è sempre possibile consultare quotazioni, grafici in tempo reale e tutta la documentazione relativa ai Certificate.