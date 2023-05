I Certificati a Leva Fissa si confermano anche quest’anno lo strumento di trading maggiormente apprezzato con oltre il 40% degli scambi complessivi del SeDeX-MTF di Borsa Italiana. UniCredit ha così deciso di mette a disposizione Benchmark Open End a Leva Fissa sui principali indici europei: Ftse Mib, Euro Stoxx 50 e Dax.

La lista dei nuovi prodotti

Questi prodotti consentono di:

Investire sull’indice a leva sottostante, che replica l’andamento di un indice moltiplicato per 7 volte.

Sviluppare strategie di trading direzionali o di copertura senza una scadenza predefinita.

Fissare la leva (7x) al momento dell’acquisto per tutta la giornata dell’investimento, nel caso in cui il prodotto venisse tenuto in portafoglio per un periodo superiore alla singola giornata di negoziazione la leva non sarà fissa a causa dell’effetto dell’interesse composto (compounding effect).

nel caso in cui il prodotto venisse tenuto in portafoglio per un periodo superiore alla singola giornata di negoziazione la leva non sarà fissa a causa dell’effetto dell’interesse composto (compounding effect). La perdita massima è pari al capitale investito.

Le caratteristiche

I Certificates Benchmark a Leva Fissa replicano l’andamento di un indice di riferimento. Gli indici di riferimento sono amministrati da Index Provider (soggetti terzi rispetto all’emittente ed indipendenti) e, a seconda della strategia Long o Short, replicano direttamente o inversamente la performance del sottostante per un dato livello di leva in misura fissa giornaliera. Di conseguenza, il multiplo è aggiornato quotidianamente e disponibile sul sito investimenti.unicredit.it.

In particolare, in caso di strategia Long, un Certificate Benchmark a Leva Fissa, per esempio il Benchmark Leva su Italia Leva 7 Long, replica l’andamento di un indice il cui obiettivo è di moltiplicare per sette, per singola giornata di negoziazione, la performance dell’indice FTSE MIB (Net Return). In caso di strategia Short, per esempio il Benchmark Leva su Italia Leva 7 Short, il Certificate replica l’andamento di un indice il cui obiettivo è di moltiplicare la performance del FTSE MIB (Gross return) per meno sette per singola giornata di negoziazione.

L’interesse composto

I Benchmark a leva si basano su indici a leva giornaliera. Ogni giorno la leva è calcolata rispetto al prezzo di chiusura dell’indice di riferimento del giorno precedente. Investendo sull’indice a leva per più giorni, l’interesse composto gioca a favore in caso di un trend di mercato ben delineato e prolungato, mentre è sfavorevole in caso di variazione della tendenza di mercato. Ad esempio, dopo tre sedute di rialzo consecutive la performance registrata sull’indice a leva sarà lievemente maggiore della performance complessiva dell’indice moltiplicata per la leva. In caso di due sedute al rialzo seguite da una al ribasso, la performance dell’indice a leva sarà lievemente inferiore rispetto alla performance dell’indice moltiplicata per la leva.