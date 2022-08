Unicredit lancia 16 nuovi Fixed Cash Collect Worst Of su panieri di azioni italiane e internazionali

Nuova emissione targata Unicredit. Si tratta di una nuova serie di 16 Fixed Cash Collect tipologia Worst Of, da oggi disponibili su EuroTLX di Borsa Italiana. In particolare, i nuovi certificati di investimento hanno come sottostanti panieri composti da tre o quattro azioni italiane e internazionali, hanno una scadenza a 3 anni (agosto 2025) e pagano un premio fisso mensile incondizionato che va da un minimo dello 0,5% ad un massimo dell’1,25% del prezzo di emissione a seconda dei sottostanti. Inoltre, questi prodotti possono scadere anticipatamente a partire da marzo 2023 e il livello di barriera varia dal 60% al 70% del valore iniziale.

Principali caratteristiche dei Fixed Cash Collect Worst Of

I Fixed Cash Collect Worst Of permettono agli investitori di ricevere premi periodici non condizionati all’andamento del sottostante nelle date di osservazione mensili e prevedono la possibilità di rimborso anticipato a partire da marzo 2023 se il sottostante peggiore quota ad un valore pari o superiore al 95% del Valore Iniziale: grazie a questo meccanismo i Certificate possano essere rimborsati anticipatamente anche nel caso in cui il valore del Sottostante sia sceso rispetto al Valore Iniziale di riferimento, nei limiti del 95%.

I Fixed Cash Collect sono stati pensati per gli investitori che desiderano ottenere un flusso di premi costante e non condizionato dall’andamento dei titoli che formano i panieri sottostanti, che sono stati scelti per dare una vasta gamma di possibilità agli investitori. L’obiettivo è infatti mettere a disposizione degli investitori una gamma di strumenti per prendere posizione sui titoli del mercato più importanti dell’ultimo periodo, mantenendo comunque una barriera di protezione discreta che si osserva solamente a scadenza.

Scenari a scadenza

Al momento della scadenza (21 agosto 2025) ci sono due scenari possibili. Se il valore dell’azione sottostante, facente parte del paniere e con la performance peggiore, è pari o superiore al livello Barriera, lo strumento rimborsa l’importo nominale (100 euro per certificato) oltre al premio incondizionato. Altrimenti, se il valore dell’azione sottostante, facente parte del paniere e con la performance peggiore, è inferiore al livello Barriera, viene corrisposto un valore commisurato alla performance dell’azione sottostante, facente parte del Paniere e con la performance peggiore, oltre al premio incondizionato: in questa ipotesi, i Certificate non proteggono il capitale investito.

Certificati adatti a strategie a rischio controllato

La nuova emissione arricchisce ulteriormente la scelta di soluzioni di investimento per una strategia income e di ottimizzazione del rendimento complessivo di portafoglio, anche su titoli azionari con dividendi attesi nulli, a rischio controllato grazie alla barriera di protezione del capitale osservata solo alla data di valutazione finale.

I panieri dei Fixed Cash Collect Worst Of sono stati pensati per offrire agli investitori diverse possibilità di investimento: si trovano infatti panieri costruiti su titoli tecnologici, come il Certificate (ISIN DE000HB9L0K4) costruito su Google, Apple, Meta Platforms e Microsoft che paga un premio mensile incondizionato dello 0,65% e presenta una barriera al 60%, oppure su aziende legate al settore automotive come Ferrari, Porsche e Tesla (ISIN DE000HB9L0G2) che paga un premio mensile incondizionato dello 0,95% a fronte di una barriera a scadenza del 60%.

Diverse, dunque, le possibilità offerte dai basket di questa nuova emissione, tutti della tipologia Worst of, che alternano panieri tematici a quelli non tematici e basket con buona correlazione (tendenzialmente meno rischiosi) a basket di titoli meno correlati e quindi in grado di pagare premi più sostanziosi. Il concetto sembra essere controintuitivo ma sta nel fatto che titoli dello stesso settore e molto correlati tra loro hanno meno probabilità di quelli de-correlati di vedere un sottostante del paniere prendere la strada “sbagliata” portando con sé la performance complessiva del certificato.