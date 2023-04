UniCredit: erogato green loan da 17 milioni di euro a Chiron Energy

Il gruppo Chiron, piattaforma indipendente di sviluppo, investimento e gestione nel settore delle energie rinnovabili in Italia ha sottoscritto con UniCredit un finanziamento, su base project finance e articolato su diverse linee di credito, di 17 milioni di euro.

Il finanziamento è finalizzato a sostenere i costi di costruzione e messa in esercizio di 4 nuovi impianti incentivati di produzione di energia rinnovabile localizzati in Veneto, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia su aree non agricole. Tutto ciò in una logica di riduzione del consumo di suolo e di produzione elettrica in prossimità ai consumatori finali. I nuovi impianti avranno complessivamente una capacità installata di oltre 19 MWp e una produzione annua attesa di circa 27 GWh annui, in grado di coprire i fabbisogni annui di circa 9 mila famiglie italiane.