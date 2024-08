UniCredit emette una nuova serie di All Coupon Cash Collect su panieri di azioni

UniCredit ha emesso sul mercato una nuova serie di 8 All Coupon Cash Collect Worst Of con effetto memoria su panieri di azioni, che arricchiscono la gamma di prodotti già portati in negoziazione sugli MTF di Borsa Italiana nel 2024.

Questa tipologia di payoff ha come obiettivo quello di coniugare la ricerca di rendimento degli investitori con la possibilità di non dover rinunciare ai pagamenti futuri nel caso di rimborso anticipato prima della scadenza. Nel caso di Cash Collect normali infatti, nel momento in cui si dovesse verificare il rimborso anticipato si vanno a “perdere” i coupon che sarebbero pagati successivamente. Grazie all’innovazione finanziaria portata da questo nuovo payoff, infatti, nel momento dell’eventuale rimborso anticipato, oltre al coupon in corso e agli eventuali coupon in memoria non pagati precedentemente, il prodotto paga anche tutti i coupon che sarebbero stati pagati in futuro.

Se vuoi aggiornamenti periodici sui Certificates inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Le caratteristiche principali

I prodotti hanno scadenza a tre anni (giugno 2027) e prevedono date di osservazione trimestrali, e possono scadere anticipatamente dalla seconda data di osservazione (dicembre 2024): nel caso di scadenza anticipata quindi, oltre a pagare il premio di quella data di osservazione ed i premi eventualmente non pagati in precedenza pagheranno anche i premi futuri. Nel caso in cui il sottostante peggiore si trovasse sopra al livello Barriera ed inferiore al livello rimborso anticipato, come per i Cash Collect classici verrà pagato il premio trimestrale singolo.

Per questa emissione, la soglia di rimborso anticipato è fissata al 110% del valore iniziale e prevede un effetto Step-Down del 5% ogni due date di osservazione, arrivando quindi al 90% del valore iniziale del sottostante peggiore. Gli 8 prodotti prevedono come sottostanti panieri di azioni italiane, europee e americane, hanno una scadenza a tre anni (giugno 2027) e pagano un premio trimestrale condizionato con effetto memoria che va da un minimo dell’1,68% lordo a un massimo del 3,11% lordo, a seconda dei sottostanti. Le barriere sono fissate al 55% del valore iniziale.

Se al momento della scadenza (giugno 2027) per i Certificate che non dovessero essere scaduti anticipatamente sono possibili due scenari:

a) se il sottostante con la performance peggiore all’interno del paniere ha un valore pari o superiore al valore della barriera, posta per questa emissione al 55% del Valore Iniziale, il Certificate rimborsa 100 euro, oltre all’ultimo premio e tutti i premi non pagati in precedenza;

b) se il sottostante con la performance peggiore all’interno del paniere ha un valore inferiore al livello della barriera, il Certificate rimborsa un valore inferiore a 100 euro, pari alla performance del sottostante peggiore, con una perdita sul capitale investito.

La lista completa dei nuovi prodotti

ISIN Sottostante Valore

Iniziale Barriera (%) Premio

trimestrale

condizionato

con memoria* DE000HD7RL94 AMD

AMERICN AIRLINES

TESLA 128,67 USD

9,26 USD

191,76 USD 70,7685 USD (55%)

5,093 USD (55%)

105,468 USD (55%) 2,93% DE000HD7RLD7 AMD

INTEL

NVIDIA 128,67 USD

18,99 USD

98,91 USD 70,7685 USD (55%)

10,4445 USD (55%)

54,4005 USD (55%) 1,99% DE000HD7RLB1 BANCO BPM

INTESA SANPAOLO

TESLA 5,846 EUR

3,455 EUR

191,76 USD 3,2153 EUR (55%)

1,90025 EUR (55%)

105,468 USD (55%) 3,11% DE000HD7RLE5 BANCO BPM

ENI

INTESA SANPAOLO 5,846 EUR

14,216 EUR

3,455 EUR 3,2153 EUR (55%)

7,8188 EUR (55%)

1,90025 EUR (55%) 1,93% DE000HD7RLF2 BANCO BPM

NVIDIA

STMICROELECTRONICS 5,846 EUR

98,91 USD

26,86 EUR 3,2153 EUR (55%)

54,4005 USD (55%)

14,773 EUR (55%) 2,88% DE000HD7RLG0 BANCO BPM

BPER BANCA

STMICROELECTRONICS 5,846 EUR

4,725 EUR

26,86 EUR 3,2153 EUR (55%)

2,59875 EUR (55%)

14,773 EUR (55%) 2,09% DE000HD7RLC9 ENI

INTESA SANPAOLO

STMICROELECTRONICS 14,216 EUR

3,455 EUR

26,86 EUR 7,8188 EUR (55%)

1,90025 EUR (55%)

14,773 EUR (55%) 1,68% DE000HD7RLA3 FORD

STELLANTIS

TESLA 9,77 USD

14,238 EUR

191,76 USD 5,3735 USD (55%)

7,8309 EUR (55%)

105,468 USD (55%) 2,48%

*Premio lordo espresso in percentuale del prezzo di emissione di 100 euro. Fiscalità: redditi diversi (aliquota fiscale 26%).

Infine, si segnala che i redditi da Certificate sono considerati redditi diversi (aliquota fiscale 26%) e possono quindi compensare minusvalenze pregresse in portafoglio. È possibile prendere visione delle informazioni sui prodotti aggiornate in tempo reale sul sito www.investimenti.unicredit.it