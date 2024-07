Spectrum Markets, un primo semestre di espansione e resilienza

Spectrum Markets, il mercato paneuropeo concepito per gli investitori individuali, ha pubblicato il suo Business Update relativo al primo semestre 2024. Il report evidenzia le sfide poste da uno scenario economico in continua evoluzione e da un mercato azionario volatile. Nonostante ciò, Spectrum sta sviluppando con successo una serie di iniziative lungimiranti e dimostrando un’efficace capacità di adattamento, ponendo solide basi per il successo a lungo termine.

Nella prima metà del 2024, Spectrum Markets ha registrato complessivamente 1,2 milioni di scambi. Il turnover dell’orderbook è stato pari a 1,5 miliardi di euro, in calo del 15% rispetto agli 1,7 miliardi di euro del primo semestre 2023. Tuttavia, Spectrum continua a mostrare resilienza e a perseguire una crescita strategica anche in un contesto sfidante.

Durante questi sei mesi, Spectrum Markets ha ampliato la gamma di prodotti disponibili per il trading, includendo circa 1.800 Exchange Traded Funds (ETF) in collaborazione con ICF BANK AG, la banca tedesca specializzata nella negoziazione di titoli e uno dei principali market-maker in Germania, come fornitore esclusivo di liquidità per gli ETF sulla sede. Grazie a questa partnership, gli investitori retail possono partecipare ai mercati finanziari non solo in Germania, ma in tutta Europa. La gamma di ETF offerti garantisce diversificazione e liquidità, con commissioni competitive e orari di negoziazione estesi che segnano un nuovo punto di riferimento per il mercato europeo.

Un ulteriore traguardo significativo ottenuto nel primo semestre di quest’anno è stata l’adesione di Spectrum all’Associazione federale tedesca delle società di investimento (Bundesverband der Wertpapierfirmen, bwf), con sede a Francoforte. Questa adesione riflette l’impegno della trading venue paneuropea per il progresso del settore, l’allineamento normativo, la trasparenza e la protezione degli investitori nell’industria degli strumenti finanziari. Infine, Spectrum Markets ha celebrato il terzo anniversario della collaborazione con Sightsavers, l’associazione mondiale di beneficenza che combatte i disturbi della vista, continuando a sostenere l’iniziativa “Childhood Blindness Project” in Nigeria.

“Spectrum ha fronteggiato un panorama di mercato complesso nel primo semestre del 2024, ma, nonostante alcune flessioni, continuiamo a perseguire la nostra strategia di crescita a lungo termine attraverso un approccio proattivo e di collaborazione grazie a una serie di partnership e di iniziative strategiche volte ad ampliare la nostra offerta”, dichiara Nicky Maan, CEO di Spectrum Markets. “Mentre attraversiamo questi tempi complessi, la nostra attenzione rimane rivolta al potenziamento dell’infrastruttura di trading, all’ampliamento della gamma di prodotti e alla promozione di nuove partnership che guideranno il successo futuro”, aggiunge Maan.

Nel primo semestre del 2024, il 34,9% delle transazioni ha avuto luogo al di fuori degli orari tradizionali (cioè tra le 17:30 e le 9:00 CET). Il turnover dell’orderbook è stato distribuito tra vari sottostanti come segue: il 77,5% sugli indici, il 10,5% sulle materie prime, il 4,9% sulle singole azioni, il 3,8% sulle coppie di valute e il 3,3% sulle criptovalute; i tre principali mercati sottostanti scambiati sono stati il DAX 40 (28,6%), il NASDAQ 100 (23,5%) e il DOW 30 (10,7%).