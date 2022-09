UniCredit e Allianz rafforzano la loro partnership

UniCredit e Allianz hanno firmato un accordo quadro e due contratti di acquisto di azioni relativi alle rispettive attività in Croazia, con l’intenzione di semplificare le loro partecipazioni dirette e indirette nel Paese. Una volta effettuato il processo di notifica alle autorità di regolamentazione locali, UniCredit S.p.A acquisterà da Allianz SE l’intera partecipazione dell’11,72% in Zagrebačka banka dioničko društvo, una delle principali banche croate, appartenente al Gruppo UniCredit, e Allianz Holding EINS GmbHacquisirà la quota di minoranza del 16,84% attualmente detenuta da Zaba nella compagnia assicurativa croata, Allianz Hrvatska dioničko društvo za osiguranje. Attualmente UniCredit S.p.A. non sta valutando, né il delisting di Zaba, né lo squeeze-out delle azioni di minoranza, per quanto consentito sia dal punto di vista contrattuale che legale.

In coerenza con il suo focus sull’Europa centrale e orientale, UniCredit rafforza la propria posizione nel mercato bancario croato, data la sua già robusta presenza nel Paese, nonché le previsioni positive sul PIL locale ed l’imminente ingresso nell’area dell’euro della Croazia.

Sia UniCredit che Allianz rimangono impegnate nel mercato della bancassicurazione in Croazia. “Queste transazioni – si legge in una nota – consentono alle due società di generare ulteriore valore attraverso la razionalizzazione delle loro partecipazioni azionarie in Croazia. Esse si basano sugli accordi rinnovati all’inizio di quest’anno sia in Germania che in Italia e rappresentano un’ulteriore dimostrazione della forte partnership tra UniCredit e il Gruppo Allianz”.