UniCredit: conclusa prima tranche buyback, tutti i dettagli. Parte oggi la seconda tranche

UniCredit ha reso noto che, nella data di ieri, giovedì 29 giugno 2023, si è conclusa la prima tranche del programma di acquisto di azioni ordinarie.

UniCredit si appresta così a lanciare nella giornata di oggi, venerdì 30 giugno, così come comunicato al mercato in data 20 giugno 2023, la seconda tranche del programma di buy-back.

Il piano di buyback di UniCredit era stato comunicato al mercato in data 3 aprile 2023 e avviato in pari data, in forza della delibera dell’Assemblea degli azionisti del 31 marzo 2023.

Riguardo alla prima tranche del Programma di Buy-Back 2022, la banca italiana guidata dal ceo Andrea Orcel ha reso noto di aver “acquistato un totale di n. 125.036.173 azioni, pari al 6,44% del capitale sociale per un controvalore complessivo pari a 2.343.437.990,46 Euro”.

A questo punto Piazza Gae Aulenti procederà all’annullamento di tutte le azioni acquistate nell’ambito della prima tranche del Programma di Buy-Back.